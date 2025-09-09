IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Продължава борбата с огъня в Сакар планина

На този етап той е засегнал 7000 декара гори, пасища и лозя

09.09.2025 | 10:30 ч. Обновена: 09.09.2025 | 11:05 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Продължава борбата с пожара в Сакар планина, който вече е засегнал 7000 декара площи - основно горски фонд, пасища и лозя, съобщи директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов.

Огънят между селата в община Свиленград Лисово, Младиново и Костур възникна вчера следобед но бързо се разрасна и вечерта вече бе обхванал 5000 декара. В община Свиленград е обявено частично бедствено положение.

На терен са 14 екипа пожарникари с около 50 души, две верижни машини, ще се включат военнослужещи от армейското формирование в Хасково, доброволци и служители на горските стопанства.

По думите на Чакалов заради падането на температурите през нощта много от огнищата тази сутрин са неактивни, но той очаква с повишението на градусите през деня те да се активизират. 

Техниката ще прокарва просеки за ограничаване на разпространението. Засега не се предвижда в гасенето да участва военен хеликоптер "Кугър".

Няма опасност за близките населени места, увери Чакалов.

Сакар пожар пожарникари
