В Telegram е пълно с клипове на мъртви украинци, а зад тях стоят... тийнейджъри

От началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна, Telegram наблюдава възхода на рускоезичните канали, специализирани в графични кадри от фронта, включително бойни убийства, екзекуции на затворници и оскверняване на трупове. Независимият сайт iStories проучи повече от 50 от тези канали и идентифицира лицата, стоящи зад някои от тях. Те установиха, че каналите се управляват не от войници, а предимно от цивилни - често тийнейджъри. Meduza споделя основните констатации на разследването.

Най-големият "снаф канал", изследван от iStories,"*** Могильник" (журналистите не разкриха пълните имена на каналите, за да избегнат рекламирането им), е активен повече от три години и има над 100 000 абонати. Той публикува както оригинални материали, така и съдържание, споделено от други канали. Репортерите установиха, че монетизацията му е била извършвана от тийнейджъри, чиито данни за контакт са били посочени за рекламни запитвания.

Един от тях е Денис Боголюбов от село Коркатово в руската република Марий Ел. Той започна да продава реклами за канала през лятото на 2023 г., когато е едва на 16 години.

Друг рекламен мениджър, Артьом Пригодин, е бил на15 години, когато е започнал работа за "Могильник" през 2023 г. Той е от Архангелска област и е посочен като администратор или рекламен мениджър на още два други snuff канала. Момчето е спряло да работи с реклами в Telegram едва след като е било призовано в армията.

Пригодин потвърди пред iStories, че е работил за "Могильник", но каза, че по-късно "се е скарал със собственика и е напуснал". Според него собственикът на канала не е войник, въпреки че го е виждал само "през камера". Пригодин казва, че не планира да подписва договор за военна служба след завършване на задължителната си служба, наричайки го „еднопосочен билет“.

Друг канал, прегледан от iStories, "Video *** 18+", има около 40 000 абонати. Неговият основател е 36-годишният Владимир Гребенников, работник във Волгоградски алуминиев завод. Каналът публикува около 30 реклами седмично и, според оценки на журналистите, носи приблизително 200 000 рубли (около 2400 долара) на месец.

Гребенников каза пред iStories, че "се е интересувал от война през целия си живот". Баща му е ветеран от съветската война в Афганистан, като мъжът твърди, че е гледал видеоклипове на убийства и трупове много преди да стартира канала. В началото на 2026 г. той го продал, оправдавайки се, че е "изгорял". Описанието на канала сега изброява акаунти, принадлежащи на двама 20-годишни: Тимур Никитюк от Луганска област на Украйна и Андрей Савенков от Белгород, Русия.

Гребенников каза, че не вижда нищо лошо в публикуването на подобни материали.

"Това е нашият живот - хората се бият там, умират. Нечии сестри, братя, съпрузи и т.н.", каза той пред iStories. "Мислите ли, че хората не трябва да знаят какво е било за тях там, как са умрели? Много хора живеят тук и дори не знаят, че се води война - образно казано, не им пука. Но други живеят в окопи от години. Мислите ли, че това не трябва да интересува хората? Или че трябва да е срамно да се публикува или гледа?"

iStories също така съобщи за създателя на канала "Funny Corpses ***", който доскоро имаше над 8000 абонати. Telegram го спря през 2025 г., но собственикът го пресъздаде; сега той има около 800 абонати. През последните седмици публикува снимка на глава на украински войник, нанизана на пръчка, видео на руски войник, уриниращ върху труп, и изображение на човек с вързани ръце и смазан череп.

Основателят на канала е 18-годишният Артьом Филипов от Калуга. Съдейки по страницата му във ВКонтакте, той е поддръжник на неонацистки възгледи. Създал е канала на 15 години, а сред администраторите му са четирима тийнейджъри, не по-възрастни от 15 години.

Филипов твърди, че е стартирал канала в отговор на подобни украински канали, наричайки го част от "информационна война".

"Току-що бях онлайн и спорех с някакъв украинец - вече дори не помня за какво. Той започна да ми изпраща снимки на нашите мъртви войници и аз реших да намеря канал със същото съдържание за украинците. По това време почти нямаше такива. Затова реших да стартирам свой собствен", разказа той.

iStories също така идентифицира мрежа от четири канала с обща аудитория от 115 000 абонати, всички управлявани от 24-годишния Робърт Хайбулин от Магнитогорск. Той твърди, че се занимава само с реклама и "дори не знае за какво става въпрос", добавяйки, че оттогава е "напуснал тази област".

Според iStories, основните източници на приходи за тези канали са рекламата и даренията от абонати. Те предлагат широк спектър от реклами - от онлайн казина и магазини за електроника до фалшиви цигари, военна служба по договор и други канали с подобно съдържание.

Рекламата в по-големите канали се управлява от всеотдайни мениджъри. Един от тях, според журналистите, е 23-годишният Никита Семьонов от Орловска област, чиито данни за контакт се появяват в повече от 10 различни канала, включително "Могильник". Според техните оценки, канал като "Могильник" - със 112 000 абонати и близо 30 000 гледания на публикация - може да печели до 260 000 рубли (около 3100 долара) на месец, като публикува по една реклама на ден.

Бивш войник каза пред iStories, че видеоклипове, показващи убийствата на затворници и малтретирането на мъртвите, често попадат онлайн от военните щабове, където се изпращат кадри от фронта.

"Дори ако едно видео е супер секретно, някой идиот ще го публикува за пари или влияние", каза той.