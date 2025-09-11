Галерия в памет на Сияна отвори врати

Днес официално откриха галерия в памет на 12-годишната Сияна. Датата е символична - днес момичето, което трагично загина в катастрофа край Телиш, трябваше да празнува рожден ден.

Баща ѝ Николай Попов е изпълнил нейното желание - да има място, на което да се съхранява нейното изкуство. Акцент в изложбата са очите, които Сияна е обичала да рисува.

"Тя обичаше да се занимава с изкуство, обичаше да помага на други деца. Съсредоточили сме се около една серия очи, които са емблематични, показват тъгата, която ние сега носим след нейната загуба. Искам всички да отворят очи и да чуят всички неразказани истории за децата, не само Сияна, които си отидоха без смисъл", каза Николай Попов пред Bulgaria ON AIR.

Галерията се намира в кв. "Лозенец", отворена е и за всички артисти, които искат да сложат там свои творби.

Приходите ще бъдат дарени на семейства с деца, пострадали от катастрофи.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.