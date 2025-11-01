Южна Карелия губи по един милион евро дневно заради затварянето на границата си с Русия

Финландският регион Южна Карелия губи милиони евро заради затварянето на границата си с Русия, съобщава Bloomberg .

Според оценки от Южна Карелия, регионът губи един милион евро приходи от туризъм всеки ден, посочва изданието.

Местните фирми, добавя Bloomberg, са принудени да затворят магазините си. Спа курортите и други бизнеси са изправени пред загуба на приходи, а исторически хотел в Иматра е бил принуден да потърси подкрепа от общинските власти.

Финландия затвори всички гранични пунктове с Русия на 30 ноември 2023 г. Властите посочиха решението като отговор на неконтролирания приток на мигранти от трети страни. По-късно ограниченията бяха удължени за неопределено време „до второ нареждане“.

В Южна Карелия, регион на Финландия, който се намира по-близо до Санкт Петербург, отколкото до Хелзинки, шокът от нахлуването на президента Владимир Путин през 2022 г. в друг съсед на запад, Украйна, се превръща в опасения за това какво може да се случи по-нататък.

„Ако ме бяхте попитали преди година дали се страхувам, щях да кажа, че изобщо не, но сега коленете ми треперят малко“, каза 73-годишният Ярмо Икавалко, който ръководи Музея на ветераните в Иматра.

Неотдавнашният фокус на Москва върху региона не успокоява чувството на безпокойство. В началото на септември бившият руски президент Дмитрий Медведев посети Светогорск и след това написа есе, изпълнено с препратки към Втората световна война, в което твърди, че Финландия се готви за офанзива срещу Русия, обещавайки, че „за разлика от 1944 г., никой няма да се откаже от тях този път“.

Медведев рутинно е отхвърлян като фанатичен поддръжник на войната на Русия в Украйна, но този залп беше приет по-сериозно в някои служби за сигурност. Коментарите му за това, че Финландия е опетнена от сътрудничеството с нацистите по време на войната, бяха същият език, използван за оправдаване на нападението срещу Украйна - и игнорираха колко неспокоен е бил този съюз с германците, както и войната, която Финландия по-късно води, за да изгони нацистите. Но фактът, че забележките на Медведев бяха повторени от редица членове на управляващата партия, предполага координиран подход от страна на Кремъл.

Това не означава, че руските сили са на път да преминат границата, идея, която Москва отхвърля като западна русофобия. Но хибридните атаки разтърсват нервите, подхранвайки несигурността. Както казаха политически лидери, включително германският канцлер Фридрих Мерц, това не е война, но не е и мир. Каквото и да се нарича, то отеква в Южна Карелия, където белезите от минали конфликти са дълбоки.

Музеят на ветераните е пълен с артефакти от войните между Съветския съюз и Финландия.

Сухопътната граница на Финландия с Русия, дълга 1340 километра (830 мили), означава, че тя охранява половината от целия източен фланг на Организацията на Северноатлантическия договор. Финландското правителство предпочита да подчертава готовността си, но в действителност разширената граница я оставя незащитена. Тя е фокусна точка на така наречената стена от дронове, планирана като част от усилията на Европа да защити континента от руска агресия.