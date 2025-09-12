IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
СГС решава дали да пусне Благомир Коцев от ареста

Задържани са още Николай Стефанов и Йордан Кателиев

12.09.2025 | 07:40 ч. Обновена: 12.09.2025 | 09:04 ч. 3
Днес Софийският градски съд решава дали да остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Преди дни защитата на Коцев внесе искане за промяна на мярката му за неотклонение, съобщава БНТ.

След 10-часово заседание през юли Апелативният съд в София остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Йордан Каталиев и Николай Стефанов.

В мотивите си тогава съдът отбеляза, че активната роля в престъпната група имали съветниците, а кметът по-периферна. Магистратите пуснаха на свобода срещу подписка четвъртия обвинен – бизнесменът Ивайло Маринов.

Обвиненията срещу тях са за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления по служба, корупция и пране на пари, като са в ареста от 8 юли.

 

Варна кмет Благомир Коцев СГС арест общински съветници
