Денков за ареста на Коцев: В страната има "политически затворници"

Академик Николай Денков отправи остро политическо послание, свързвайки състоянието на правосъдната система с европейското финансиране на страната.

По време на честванията в Пловдив, той коментира, че е абсурдно управляващите да очакват средства за реформа в правосъдието, докато в страната има "политически затворници".

В изявление пред медиите Денков заяви, че днешният ден не трябва да бъде повод за "влизане в много интриги". Въпреки това, той не се въздържа от коментар по актуални политически теми.

"Това, което знаем, е, че има хора с власт, които могат да освободят един абсолютно невинен човек", изтъкна той. Макар и да не назова име, думите му идват на фона на продължаващия арест на кмета на Варна, Благомир Коцев, и активната обществена и политическа подкрепа за неговото освобождаване, в която самият Денков участва.

Денков направи директна връзка между състоянието на правовата държава и финансовите средства, които България очаква от Европейския съюз по линия на Плана за възстановяване и устойчивост, част от които са обвързани с реформи в областта на върховенството на закона.

"Не мога да си представя как някой управляващ ще иска да получава пари, свързани с правосъдната реформа, когато има политически затворници в България", подчерта той, определяйки ситуацията като "абсурд".