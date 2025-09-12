IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Един загинал и 24-ма ранени при катастрофи за изминалото денонощие

В София са регистрирани 18 леки произшествия и три тежки

12.09.2025 | 08:20 ч. Обновена: 12.09.2025 | 09:03 ч.
Един човек е загинал, а 24-ма са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа пътните произшествия със загинали и пострадали са 21.

В София са регистрирани 18 леки произшествия и три тежки. Петима души са пострадали, а починали няма. 

От началото на месеца са станали 235 катастрофи със 17 загинали и 269 ранени. Пътнотранспортните произшествия от началото на годината са 4742, починалите са 302, а пострадалите - 5953.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат осем по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 година. / БТА

 

