Премиерът Желязков: Все още очакваме Радев за ДАНС

Министър-председателят Росен Желязков отговаря на въпроси в пленарна зала в рамките на днешния парламентарен контрол. От трибуната на НС премиерът заяви, че правителството все още чака официалната позиция на президента Румен Радев относно предложението им ДАНС да бъде оглавена от досегашния зам.-председател Деньо Денев.

Желязков получи въпрос от Атанас Атанасов във връзка с назначението на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). “Какви действия ще предприемете, за да бъде предложен политически неутрален кандидат”, беше въпросът на Атанасов към премиера.

От своя страна Желязков цитира закона, който урежда условията за прекратяване на правомощията на шеф на ДАНС и за назначаване на нов титуляр - свързано е със споделена компетентност между Министерски съвет и президентството. Премиерът подчерта, че са спазили установената още от 1997 г. практика за съгласуване и за изпратили кандидатура на 1 юли.

"Президентът изрази своята позиция пред обществото, но очакваме да се произнесе по съгласувателната процедура", добави Желязков.

“Правителството не носи отговорност за изпълнение компетенциите на други органи на власт. Вашето твърдение, че ситуацията устройва управлението, не я споделям”, обърна се премиерът към Атанасов.

Желясков отряза и идеята на депутата правителството да предложи няколко кандидатури за шеф на ДАНС а концепциите им да бъдат представени пред депутатите в парламентарни комисии. "Това може да се реализира чрез промени в закона за ДАНС, напомни премиерът и отбеляза, че ако законодателят оцени за необходимостта от подобна регламентация чрез подбор, правителството ще се съобрази.

“Министерски съвет изпълнява закона какъвто е приет от НС. Вашето предложение не отговаря на съответващата разпоредба и МС няма как да я приложи", категоричен беше Желязков.