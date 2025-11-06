„Бусификацията“ е добре познат термин в Украйна и се отнася до процеса, при който млади мъже са задържани против волята им, често с насилие, и са качени в превозно средство - често микробус - за по-нататъшно транспортиране до център за набиране на войници.

До неотдавна вербовчиците на украинската армия избираха лесни мишени. Въпреки това на 26 октомври редакторът по отбраната на британския вестник „Сън“ Джером Старки написа потресаващ репортаж за скорошно пътуване до фронтовата линия в Украйна, по време на което твърди, че негов украински колега е бил „насилствено вкаран във въоръжените сили на страната си“, пише за Responsible Statecraft Иън Прауд, бивш член на дипломатическата служба на Негово Британско Величество от 1999 до 2023 г.

Този случай беше поразителен по две причини: първо, че насилствената мобилизация на войници рядко се отразява от западните основни медии. И второ, че за разлика от повечето случаи на принудителна наборна служба, това събитие се е случило след предполагаемото превземане на автомобила на западните журналисти от трима въоръжени мъже, които са настояли да ги закарат до наборния център.

Там, съобщава Старки, "видях поне дузина мрачни мъже - предимно на около 40-50 години - които стискаха снопове с документи. Викаха ги в странични стаи, за да им направят медицински прегледи, за да докажат, че са годни да се бият."

Процесът е подложен на критики след известните случаи, при които мъже умират още преди да облекат военните униформи. На 23 октомври украинецът Роман Сопин умира от тежка тъпа травма на главата, след като е бил насилствено вербуван.

През ноември 2024 г. министърът на отбраната на Украйна Рустем Умеров заяви, че ще сложи край на бизнесификацията . Вярно е, че Украйна предприема стъпки за модернизиране на набирането на персонал в армията и за по-привлекателно попълване на служба за мъже под 25-годишна възраст. И все пак, има малко доказателства, че тези усилия дават желания ефект. И след една година бизнесификацията изглежда само се влошава, но остава широко игнорирана от западната преса.

Базираният във Вашингтон Институт за изследване на войната често съобщава за руските усилия за мобилизиране на сили, но не и за мрачните и отчаяни аспекти , които водят до бизнес. Няма да намерите репортажи за това в „Ню Йорк Таймс“, тъй като това противоречи на наратива, че с подкрепата на Запада Украйна може да обърне хода на войната. Вместо това се насочва към истории като „ точки“ на Украйна за убийствата на дронове или дизайнера, който е кроил изцяло черния костюм, който Зеленски сега носи. Междувременно „Вашингтон Поуст“ тихо бие барабана, за да вербува 18-годишни украинци, въпреки че това е токсичен политически въпрос в Украйна.

Това е така, защото бизнесът е само върхът на айсберга. Ако украинците срещат трудности да насърчат младите мъже да се присъединят доброволно към армията, тогава се оказва още по-трудно да ги накарат да останат, без да дезертират.

През януари 2025 г. беше съобщено, че около 1700 войници от 155-та механизирана бригада „Анна Киевска“ , обучени във Франция и въоръжени с френски самоходни гаубици, са дезертирали – 50 от тях, докато все още са били във Франция. През юни 2024 г. украински дезертьор е застрелян от граничар, докато се опитва да премине в Молдова.

През първата половина на 2025 г. в Украйна са регистрирани над 110 000 случая на дезертьорство . През 2024 г. украинските прокурори са образували над 89 000 производства, свързани с дезертьорство и неразрешено изоставяне на части, което е три пъти и половина повече, отколкото през 2023 г. Повече от 20% от едномилионната армия на Украйна е прескочила границата през последните четири години и броят им непрекъснато нараства.

Дезертьорствата се дължат отчасти на все по-големия недостиг на пехотинци на фронтовата линия, което означава, че войниците рядко получават почивка и почивки за възстановяване. Често се приписва липсата на достатъчно оборудване. И разбира се, широко разпространените и нарастващи нива на дезертьорство от въоръжените сили на Украйна сякаш само провокират по-насилствени практики за набиране на персонал, а след това и граждански протести. На 30 октомври в Одеса група демонстранти срещу насилственото задържане на мъж преобърнаха микробуса за набиране на персонал.

Ръстът на бизнес разрастването и нарастващото дезертьорство също следват ръста на подкрепата сред обикновените украинци за края на войната. Подкрепата за прекратяване на войната чрез преговори се е увеличила от 27% през 2023 г. до 69% през 2025 г. По същия начин, подкрепата за Украйна да „продължава да се бори, докато не спечели войната“ - напълно заблудено твърдение - е спаднала от 63% на 24% за същия период, според резултатите от анкета на Gallup.

Зеленски често твърди, че военното положение на Украйна е свързано с липсата на оръжия, а не с липсата на хора.