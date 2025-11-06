IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

След няколко аварии: Пускат поетапно водата в Асеновград

През последните дни водоснабдяването беше нарушено

06.11.2025 | 20:15 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Поредната авария във водопровод е отстранена в Асеновград. Аварията възникна днес по обяд,  съобщиха от общинската администрация. Започва поетапното възобновяване на водоподаването по водопреносната мрежа.

Аварии в последните няколко дни нарушиха водоподаването в града. Причина за тях са спукани водопроводни тръби, които са много амортизирани.

Вчера авария на водопровод на ул."Орфей" остави половината част от Асеновград без вода. На 4 ноември спукан довеждащ водопровод от Помпена станция "Лаково" в квартал "Баделема" остави целия град без вода. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Асеновград авария водопровод водоснабдяване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem