Благомир Коцев с надежда да излезе от ареста, благодари за подкрепата

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 11 / 11

Благодаря на всички за подкрепата. Това заяви на влизане в съдебната зала кметът на Варна Благомир Коцев. Днес Софийски градски съд (СГС) ще разгледа искането за изменение на наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража", предаде репортер на БГНЕС.

Кирил Петков, Николай Денков, Лена Бориславова, Михал Камбарев, Андрей Цеков, Стою Стоев, както и други членове на "Продължаваме промяната" (ПП) са в съдебната зала, за да окажат подкрепа на кмета на Коцев, който прекара два месеца в ареста.

Коцев е представляван от адвокат Ина Лулчева. Съдия е Ани Захариева.

Кметът на Варна Благомир Коцев получи обвинения за корупционни престъпления. Междувременно неговият заместник – Диян Иванов, вече бивш заместник-кмет, оттегли първоначалните си показания с мотива, че са дадени пред Антикорупционната комисия под натиск. Два месеца след акцията на КПК във Варна Иванов отново излезе с публикация в социалните мрежи, в която обясни, че след като е депозирал отказа и е поискал нов разпит в присъствието на адвокат и съдия, никой от прокуратурата не го е потърсил.

Всички тези доказателства бяха представени от адвокат Ина Лулчева пред съдия Ани Захариева и в момента тя се запознава с тях.