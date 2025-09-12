Петков: Последната надежда, че живеем в правова държава, беше изгорена

"Днес последната надежда, че живеем в правова държава, поне пред моите очи, беше изгорена."

Това заяви пред журналисти Кирил Петков след като Софийски градски съд остави кметът на Варна Благомир Коцев в ареста, предаде репортер на БГНЕС.

Петков отбеляза силните аргументи от страна на защитата и посочи колко неподготвени са били двамата прокурори от Софийска градска прокуратура. „Прокуратурата бяха като някакви двойкари, които нямаха даже и три аргумента заедно да ги сложат един върху друг, и съдията, от моя гледна точка, свърши работата на прокуратурата", каза той и определи като безобразно делото.

Петков сподели, че е „абсолютно възмутен" и отправи апел „към всички свободни българи още днес да излязат в 18.30 ч. на площада, защото това просто не може да се трае".

„Когато загубим съдебната система напълно, ние нямаме вече правов ред – имаме хаос. Това е нашата държава, нашата България – или излизаме всички на улицата да им покажем, че свободните хора са повече, или влизаме в пътя на Грузия, в пътя на политическите затворници. Това за мен е недопустимо", каза още той.