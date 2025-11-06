Недобри практики в МВР: Хора в пенсионна възраст продължават да работят

Средствата в сектор “Сигурност” продължават да се увеличават, а на фона на това правителството отново предложи Деньо Денев за председател на ДАНС.

В предаването "Денят ON AIR" съпредседателят на Атлантическия съвет на България Иван Анчев не скри фактът, че бюджетът за МВР се е увеличил близо 4-5 пъти през последните 15 години. “В МВР все още има недобри практики - като хора, които са в пенсионна възраст и продължават да работят и да взимат заплати. Говори се за няколко хиляди души", коментира Анчев.

Службите за сигурност в България

По думите му системата трябва да се отпуши и да се даде път на младите хора. Анчев подчерта, че не трябва да се забравя, че службата за сигурност е информационна служба. “Тя трябва да събира информация и да я предоставя на ръководството на държавата, за да се взимат политически решение. Не бива политическите решения да се взимат от оперативна служба”.

Кметските избори в Ню Йорк

На въпрос какъв кмет си избра Ню Йорк, Анчев отговори, че Зохран Мамдани е крайно ляв прогресист, от крайно лявото крило на Демократическата партия. "Близък приятел е с мнозина от най-радикалните ислямски имами в Ню Йорк", подчерта съпредседателят на Атлантическия съвет на България.

Според него прогресисткото крило няма да доведе Америка до добър път. "На Зохран Мамдани не трябва да се гледа като на нов лидер, който ще доведе държавата до нещо добро, напротив", каза Анчев пред Bulgaria ON AIR.

Гледайте видеото с целия разговор.