Заплатите в МВР: По-високи заплати, по-висока сигурност?

Разликата между усещането за сигурност и реалната ефективност на полицията у нас често е огромна. България е сред страните в Европейския съюз с най-много полицаи на глава от населението – приблизително 450 служители на 100 хиляди души, при средно за ЕС около 330.

Според официалните данни на МВР за 2024 година, престъпността е намаляла с около 1%, а разкриваемостта се е повишила едва с 0,1 процентни пункта – от 49,7% на 49,8%. Цифрите изглеждат стабилни, но не и убедителни. Същевременно анализите показват, че значителна част от служителите в системата не са ангажирани пряко с полицейска дейност

На този фон - в последните две години системата на вътрешното министерство преживява най-сериозния ръст на заплатите от десетилетия. Само през 2025 година възнагражденията на служителите в МВР бяха увеличени с над 50% – основната заплата на полицай вече достига около 2 300 лева, а за висшите ръководители – над 5 000. За 2026 г. е заложено и автоматично ново увеличение с 12%.

Означават ли по-високите заплати в МВР по-висока ефективност и необходимо ли е съкращаване на администрацията?

Дебат по темата в студиото на "Директно" с председателя на СФСМВР Илия Кузманов и директора на Програма "Сигурност" в ЦИД Атанас Русев.

Вижте повече във видеото на Bulgaria ON AIR.