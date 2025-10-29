КТ "Подкрепа" се обяви против минимална работна заплата от 605 евро

Без минимална работна заплата (МРЗ) няма бюджет. Това се казва в позиция от Конфедерация на труда (КТ) “Подкрепа” относно проектобюджета за 2026 г. Очаква се проектът за държавния бюджет и проектобюджетите на ДОО и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да бъдат представени до петък. КТ "Подкрепа" е против МРЗ в размер на 605 евро.

Законът за бюджета на ДОО има временно действие и не може да изменя или дерогира норми от Кодекса на труда, освен ако това не е изрично прието от Народното събрание, коментират от КТ “Подкрепа”.

“Министерският съвет е длъжен до 1 септември 2025 г. да определи МРЗ, съгласно чл. 244, ал.2 от Кодекса на труда. Към днешна дата, 29 октомври 2025 г., Министерският съвет е нарушил разпоредбата на Кодекса на труда и не е приел постановление за определяне на размера МРЗ. За 2026 г. няма да има минимална работна заплата”, се заявява още в позицията на синдиката.

От КТ “Подкрепа” изброяват няколко последствия от това. Оттам предупреждават, че всички възнаграждения, обвързани с МРЗ, ще бъдат парализирани. Липсва базата за социалните плащания, твърдят още от синдиката. Според тях ще има и блокиране на действащите колективни трудови договори по отношение на възнагражденията, обвързани с МРЗ. Минималният осигурителен доход, който е с 30 лв. по-нисък от изчислената МРЗ съгласно Кодекса на труда, ще доведе до допълнителни загуби в бюджетите на НОИ и НЗОК, смятат от КТ “Подкрепа”.

Опитът да се фиксира различна МРЗ в Закона за бюджета на ДОО при създаден законов механизъм за нейното определяне би бил в противоречие с Конституцията, Кодекса на труда и международните трудови стандарти, коментират още от синдикалната организация.

По-рано днес против МРЗ в размер на 605 евро се обявиха и от КНСБ.