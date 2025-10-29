КНСБ: Правителството намалява минималната работна заплата

“Минималната работна заплата (МРЗ) ще бъде 605 евро вместо 620 евро”, обяви пред журналисти главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов относно разчетите в проектобюджета за следващата година. “Разликата от 15 евро е 180 евро на година по-малко доход у всеки работещ на минимална работна заплата”, добави Костов.

По думите му, ако предложението за МРЗ за догодина остане 605 евро, това ще е в нарушение на законодателството. “Друго обсъждахме в Националния съвет за тристранно сътрудничество”, отбеляза Костов и добави, че министърът на труда и социалната политика е изпълнил разпоредбата в Кодекса на труда и е внесъл проект на постановление спрямо законовия текст.

“Правилният термин е че правителството намалява минималната работна заплата”, каза Костов.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че това, което виждаме във вече изнесените числа, е че всъщност има отстъпление и нарушение на ангажимента, който беше приет преди три години в парламента с промяна на Кодекса на труда и определението на минималната работна заплата като 50% от средната за предходните 12 месеца. Според Димитров не е имало ефективен диалог между правителството със синдикатите и работодателите по отношение на проектобюджета.

“Не звучи добре да пълним държавната хазна и да оправяме дефицита, като орежем доходите на най-бедните”, коментира още Костов относно минималната работна заплата. “Тези 180 евро на година, ако ги пречупим през малката потребителска кошница, означават 36 хляба по-малко, 10 кг сирене по-малко, 8 кори яйца по-малко и 7 кг месо по-малко”, коментира експертът.

Увеличение на осигурителната вноска с 2 процентни пункта също се предвижда през 2026 г., каза Пламен Димитров. По думите му това е разбираемо и належащо от гледна точка на баланса в пенсионната система и тежкия дисбаланс във фонд “Пенсии”. “Не се увеличава с 2 процентни пункта натоварването на работещия, а се увеличава общата вноска, която се дели 60 към 40”, уточни също президентът на КНСБ. Увеличението на приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) се предвижда да нарасне, но няма да покрие разходите, които се очаква да са малко над 15 млрд. евро”, обясни той.

“Ако няма ръст на осигурителната вноска, трябва някой данък или данъчен приход да бъде увеличен”, коментира още Димитров.

“КНСБ има очаквания и за увеличение на заплатите в здравеопазването. Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) няма да бъде подкрепен от КНСБ по формална причина, защото е бил изпратен снощи за преглед, а днес в 10:00 ч. е било предвидено заседанието на Надзорния съвет на НЗОК”, обясни Димитров.