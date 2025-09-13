IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 79

Празник на дзивата и картофа в самоковското село Поповяне

13.09.2025 | 19:43 ч. Обновена: 13.09.2025 | 20:54 ч. 3
Снимка: Dnes.bg

Снимка: Dnes.bg

В самоковското село Поповяне се състоя празник на дзивата и картофа, който се провежда от 2009 година. Местните жители приготвят ястия, които излагат на кулинарна изложба в центъра на селото, разказа пред БТА кметът Елена Михайлова. 

Тя посочи, че се подреждат картофени ястия и дзиви. Това е ястие – между тутманик и баница, което е емблематично и характерно за селото. Празникът се организира в края на стопанската година, когато местните картофопроизводители прибират реколтата. 

В кулинарната изложба могат да участват всички жители на Поповяне. Ястията не се състезават в конкурсна програма, а всички участници получават подаръци – хранителни продукти и чувал с картофи. 

Елена Михайлова и кметът на община Самоков Ангел Джоргов откриха празника и поздравиха присъстващите. 

Местната жителка Катя Петкова отбеляза, че за да се направи добре ястието е важно съставките да са в правилно количество – килограм брашно,  две-три супени лъжици масло, кисело мляко, мая, сол и захар. По думите ѝ, най-важният продукт е маслото, защото без него вкусът се губи. Петкова каза, че това е традиционно ястие за селото. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem