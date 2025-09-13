IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Приключи протестът на "Възраждане" срещу правителството в София

13.09.2025 | 19:33 ч. Обновена: 13.09.2025 | 20:54 ч. 47
Снимка: БГНЕС

Приключи протестът срещу правителството в София, организиран от партия "Възраждане".

Недоволните от управлението и от предстоящото въвеждане на еврото преминаха в шествие, тръгвайки от сградата на Българската народна банка, където се събраха този следобед, по бул. "Цар Освободител", през Орлов мост, покрай Националния стадион "Васил Левски", по ул. "Граф Игнатиев", където спряха за малко, за да изпеят куплет от националния химн.

След това шествието продължи покрай сградата на Съдебната палата.  С викове "Оставка" и "Искаме си лева" протестиращите преминаха през т.нар. триъгълник на властта. Протестът завърши отново пред сградата на БНБ. 

възраждане
