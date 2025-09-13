Mомичетата от "Манифест", които разгневиха режима на Ердоган

За броени месеци турската поп група „Манифест“ превзе всички музикални класации. Но популярността на шестте момичета разгневи властите и започнаха съдебни обвинения поради техните „неприлични действия“ и „публична непристойност“. Последното турне на „Манифест“ е отменено, предаде БГНЕС.

С хореографиите си „Манифест“ напомнят на корейските Кейпоп групи. Суеда Улука, Хилал Йелекчи, Лидя Пънар, Мина Солак, Зейнеп Суде Октай и Есин Бахат създадоха "Манифест" в началото на 2025 г. Това стана веднага след участието им в телевизионния конкурс „Big5 Turkiye“. Буквално само за няколко седмици групата стана много популярна, особено сред младите хора. Техните хореографии са представени в множество видеоклипове в социалните медии, а турнето им в Турция бе разпродадено за часове.

По-консервативната част от населението в южната ни съседка обаче се възмущава от тяхното сценично поведение и съдебни действия срещу "Манифест" не закъсняха. Първият удар дойде след концерта от 6 септември в Истанбул. Групата забрани концерта за лица под 18 години, но техните "танци в оскъдни тоалети" разгневиха консерваторите.

Един от съветниците на президента Реджеп Тайип Ердоган публикува размазана снимка на групата със следния коментар: „Тези неморални, безсрамни и нескромни същества, членове на групата "Манифест", трябва да бъдат преследвани, за да не могат никога повече да се занимават с подобен вид ексхибиционизъм.“ Срещу групата, чиито членове са обвинени в „неприлични действия“ и „публична непристойност“, вече е започнало съдебно разследване.

Поп звездите бяха призовани в съда и им беше издадена забрана за пътуване и съдебен контрол. Видеозаписи от концерта бяха забранени за излъчване в страната поради „защита на националната сигурност и обществения ред“.

„Въпреки че поемаме пълна отговорност за изпълнението, искаме да стане ясно, че намерението ни не е било да обидим никого или да пренебрегнем нечии чувства“, се казваше в официално съобщение на "Манифест" часове преди анулирането на турнето.

„Правото на жените да контролират живота си не може да бъде узурпирано чрез цензура, забрани или заплахи. Ние сме солидарни с „Манифест“. Нашата борба ще продължи на сцената и по улиците“, написаха от феминистката платформа „Ще сложим край на убийствата на жени“ в X.

Групата е на мушката и поради скандиранията на публиката им по време на концертите: „Право, закон, справедливост“ – един от лозунгите на демонстрациите срещу правителството.