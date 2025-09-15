Терзиев: Денят на София - 17 септември, ще е присъствен за учениците

Денят на София - 17 септември, ще бъде присъствен за учениците, а дали ще бъде учебен, или неучебен ще реши педагогическият съвет на всяко едно училище в столицата. Това е, което преценихме за най-удачно през тази година. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, след като присъства на откриването на новата учебна година в 95-о Средно училище „Проф. Иван Шишманов" в район "Подуяне".

Има различни примери, в 95-о училище са решили 17 септември да бъде присъствен, но неучебен, посочи той. Терзиев добави, че има достатъчно богата програма, за да може децата да изкарат деня по различен начин, не в класната стая и да научат нещо за София.

Програмата за 17 септември е изпратена на всички директори и те имат възможност заедно с екипите си, педагогическите съвети, да вземат информирано решение, каза Десислава Желязкова, директор на дирекция "Образование" към Столичната община. В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че освен министърът и кметът всеки директор на училище може да определи до три дни за неучебни и неприсъствени. Така че тази година сме оставили преценката на тях, за да няма родители, които да се чудят какво да правят с децата, ако бъде обявен неучебен ден, допълни Желязкова.

Кметът Васил Терзиев съобщи, че над 10 училища в София ще посрещнат учебната година обновени. В над 10 училища имаше дейности, които бяха извършени през лятото, каза Терзиев. Целта ни е всяко едно училище с годините да бъде променено както вътре класните стаи, така и училищните дворове и спортните съоръжения, посочи той. Терзиев допълни, че образованието е най-важно и ще продължат да го подкрепят с конкретни действия и изражения в столичния бюджет.

Колкото по-добро е образованието, толкова по-здраво общество ще имаме след 10, 15, 20 години, отбеляза столичният кмет. Той благодари на всички учители и директори на училища за това, което правят за децата и им пожела една изключително успешна година, изпълнена с много усмивки и позитивна енергия, с много възможности да дадат на децата най-доброто, на което са способни.

На въпрос дали ще бъде избрана и втора обслужваща банка на столицата, Васил Терзиев каза, че София ще бъде обезпечена, ще има банка, ще се извършват разплащанията. Само предстои да довършим започналия процес, допълни кметът, цитиран от БТА.