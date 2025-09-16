IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ивайло Вълчев: ЕС е в системна криза, липсва лидерството

Светът се движи, а Европа продължава да обсъжда, смята евродепутатът

16.09.2025 | 09:20 ч. Обновена: 16.09.2025 | 10:22 ч. 27
Евродепутатът Ивайло Вълчев смята, че Европейският съюз е изправен пред криза, която рядко се вижда на публичната сцена: докато светът се движи с ускорена скорост, Европа продължава да обсъжда, да договаря и да търси консенсус. 

“На фона на войната в Украйна, недоверието между държавите членки и споровете за стратегическа автономност се усещат с всяка новина за провокации и разногласия”, каза пред БНТ евродепутатът, член на Европейския парламент от групата на консерваторите и реформистите, избран от листите на "Има такъв народ".

"Европейският съюз е в една системна криза. Докато националните държави могат да вземат решения по-бързо, в Европа липсва ясно лидерство и посока", посочи Вълчев. Според него кризата не е ограничена само до отделни държави като Германия и Франция, а обхваща целия съюз, като липсата на единна политика се усеща особено ясно в контекста на конфликта в Украйна.

"Няма яснота дали Европа като цяло ще застане зад Украйна или отделни страни ще действат според личния си интерес", допълни Вълчев. 

Евродепутатът критикува и сделките между ЕС и САЩ и е на мнение, че Америка подхожда прагматично - готова е да се договаря според своите интереси. Европа се опита да остане обединена, но вътрешните различия усложняват процеса."

"Да обещаваш членство на Украйна, без да можеш да го осигуриш, е като да подариш лепенка на охранителна фирма за врата – ясно е, че някой наблюдава, но реалната защита липсва”, каза Вълчев по повод евентуалното членство на Украйна в ЕС.

