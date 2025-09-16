Симидчиев оптимист: Вотът на недоверие ще бъде успешен

ПП-ДБ внесе петия вот на недоверие към кабинета Желязков, темата е "Правосъдие и вътрешен ред". Депутатът Александър Симидчиев заяви, че има QR-код, който отвежда към сайта на парламента и към мотивите за предстоящия вот. Всеки, който желае, може да ги прочете.

"Вътре има описани редица неща, които позволяват да се види защо искаме този вот. Фактите са обосновани, има и неща, които трябва да бъдат направени, за да не трябва в бъдеще да продължаваме по този начин. Основното нещо е завладяната държава, но механизмът на завладяване минава през две големи групи - едното е завладяването на съдебната система, другото е завладяването на службите за вътрешна сигурност", каза депутатът от ПП-ДБ в студиото на "България сутрин".

По думите на Симидчиев алтернативата винаги е една и съща - работещи институции и работеща съдебна система.

"Ако ние имаме справедливост в нашето общество, тогава всички институции ще работят както трябва. Ние имаме нужда се излекуваме, за да може нашето общество да работи пълноценно и да функционира както трябва. Тогава всички ще сме по-добре - и по-бедните, и по-богатите, и по-малко можещите. Вотът на недоверие се състои от 80 страници - всички неща вътре са изчистени и как те влияят. Когато говорим за вътрешна сигурност и правосъдие, това са двата компонента, за които е предвиден този вот. Те са още във въведението", допълни д-р Симидчиев.

Пред Bulgaria ON AIR той каза, че според него вотът на недоверие ще бъде успешен, "защото ще покаже на хората как се случва всичко".

"Тези, които членуват в една или друга партия, независимо тя дали е във, или извън властта, ще се замислят дали трябва да подкрепят това, което се случва, защото подобна дисфункционалност вреди на нашето общество. Нито икономиката може да тръгне нагоре, нито образованието, нито здравеопазването. Заспали сме на един период от преди 30 години и си седим там. Проблемът не е в обединяването, проблемът е в това да поставим точната диагноза", подчерта депутатът от ПП-ДБ.

Д-р Симидчиев се надява, че управляващите ще прочетат мотивите за вота на недоверие и изрази надежда повече гора да се замислят върху това, което е написано.

“Темите не са избрани случайно. Съдебната система трябва да бъде пасивна, службите за вътрешна сигурност я активират. И когато става избирателно - за нашите така, пък за вашите иначе, става така, че двете системи работят заедно, но дисфункционално", коментира още д-р Александър Симидчиев.

Гледайте целия разговор във видеото.