Атанасов: Държавата функционира в условия на узурпирана репресивна власт

“Органите на репресивната власт в държавата са узурпирани от управляващите, за да изпълняват политически поръчки”, каза от трибуната на НС лидерът на ДСБ и съпредседател на “Демократична България” Атанас Атанасов.

Той отбеляза, че основно конституционно задължение на Министерския съвет е да осигурява обществения ред и сигурността в страната.

“Държавата днес функционира в условия на узурпирана репресивна власт, която се използва срещу неудобните и, разбира се, основно срещу опозицията, каза Атанасов и посочи, че повече от две години имаме изпълняващ функциите главен прокурор, назначен от прокурорската колегия на ВСС, която е с изтекъл мандат. “Кой трябва да предприеме действия за това да бъдат избрани квотите във ВСС или може би е изключително удобно изпълняващият функциите да ви обслужва”, попита Атанасов.

Лидерът на ДСБ добави още, че Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) също има изпълняващ функциите председател - Деньо Денев. “При започнала процедура с президента, държавният глава излезе публично и ви каза, че няма да стане, и няколко дни след неговата заявка вие предложихте същия Деньо Денев за председател на ДАНС”, отбеляза Атанасов.

Депутатът е на мнение, че председателят на ДАНС трябва да отговаря на условието за политическа неутралност. “Как може обществото да има доверие на лице, което е посочено от изпълнителната власт, без да е изпълнена процедурата по обвързана компетентност с президента”, попита Атанасов. Той добави, че законът тихомълком е променен и въври процедура за за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията, предложени само от управляващите, каза още Атанасов.