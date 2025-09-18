IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ВиК: Водата в Плевен може да се ползва за питейно-битови нужди

Всяка седмица се вземат проби от всички райони на града

18.09.2025 | 10:56 ч. Обновена: 18.09.2025 | 11:30 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Водата в Плевен може да се ползва за питейно-битови нужди, съобщиха от „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен. 

Във връзка с въведеното режимно водоподаване акредитираната лаборатория на дружеството извършва учестен мониторинг на водата от водопроводната мрежа по програма, разработена и съгласувана с Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Всяка седмица се вземат проби от всички райони на град Плевен, от утвърдени от РЗИ мониторингови пунктове. Пробите се анализират по основни физикохимични характеристики, органолептични показатели и микробиология.

Към днешна дата резултатите от направените анализи показват, че водата, подавана от водопроводната мрежа на Плевен, отговаря на изискванията на Наредба №9/2021г. за качество и може да се ползва за питейно- битови цели. ВиК-Плевен ще продължи да извършва учестен мониторинг на питейната вода и ще публикува резултатите на сайта на дружеството.

