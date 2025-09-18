ПП-ДБ иска шефовете на "Топлофикация София" в СОС

Групата на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) иска незабавно изслушване на ръководството на "Топлофикация София" в Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет във връзка с обявеното вчера спиране на топлата вода в ж.к. "Дружба" 2.

Вчера "Топлофикация София" съобщиха, че от 9:00 ч. на 2 октомври до 20:00 часа на 30 декември спира топлоподаването към ж.к. "Дружба - 2" - втора, трета, четвърта и пета част, заради започването на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа.

Според ПП-ДБ това е пореден провал на ръководството на "Топлофикация", назначено от ГЕРБ, "БСП за България" и "Има такъв народ", посочва Грети Стефанова, зам.-председател на инженерната комисия към СОС.

По думите ѝ това ще остави на студено за три месеца жителите на този квартал, което е абсолютно недопустимо. Тя пита защо ремонтът не е направен през летните месеци, а ще остави хиляди домакинства без парно и топла вода в началото на отоплителния сезон, който започва около средата на октомври.

Общинските съветници са научили за ремонта от медиите, коментира Симеон Ставрев от партията.

От ПП-ДБ настояват да получат от директорите на дружеството отговори защо този ремонт не е бил планиран и извършен през лятото, защо дружеството продължава да трупа огромни загуби, какви стъпки се предприемат за решаване на проблемите с дълга и плащанията към "Булгаргаз" (само лихвите, които се плащат всяка година са над 150 млн. лв.). Доколко ефективно се извършват разходите за закупуване на квоти за емисии и за извършваните ремонти, питат още от групата.

ПП-ДБ смятат, че решението на проблема е ясно, но е отлагано много години от ГЕРБ и техните партньори от БСП. Необходимо е преструктуриране (разсрочване и договаряне на нормални лихви) на дълга, привличане на частен инвеститор, който със свои средства да обнови генериращите мощности и преносната система, и да управлява "Топлофикация" в следващите 30 години, добавят те.

"По този начин има възможност след 30 години Общината без да е вложила собствени средства да има незамърсяващо, модерно и без дългове топлофикационно дружество”, посочват още от групата на ПП -ДБ.