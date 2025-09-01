IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 106

Омбудсманът настоя „Топлофикация София“ да съкрати срока за профилактика

За 9 дни половината столица няма да има топла вода

01.09.2025 | 18:37 ч. Обновена: 01.09.2025 | 20:29 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров с препоръка да бъдат положени максимални усилия за съкращаване на сроковете на започващата от днес 9 дни планова профилактика и ремонтни дейности на топлопреносната мрежа в ТР „Изток София“. По тази причина десетки големи квартали с хиляди битови клиенти и множество медицински и стопански обекти ще останат без топла вода.

„Като отчитам важността на предвидените инженерни дейности, подчертавам, че спирането на топлоснабдяването обхваща голяма част от столичния град. В тази връзка и на основание Закона за омбудсмана отправям препоръка да бъдат приложени всички възможни технически и организационни мерки за съкращаване на сроковете за изпълнение на предвидените дейности, при стриктно спазване на изискванията за безопасност и качество на извършваните работи“, пише омбудсманът.

Свързани статии

Освен това Делчева посочва, че очаква след извършването на ремонтите на топлопреносната мрежа обектите и „по-конкретно изкопите да бъдат добре обезопасени, а след приключване на работата на място, увредената улична и тротоарна инфраструктура да бъде своевременно и качествено възстановена“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Омбудсман Велислава Делчева профилактика топлофикация софия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem