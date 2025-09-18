Мартин Димитров, ПП-ДБ: Имаме огромен бюджетен дефицит

Кабинетът “Желязков” оцеля след петия пореден вот на недоверие. По думите на депутата от ПП-ДБ Мартин Димитров основната цел е постигната - “да покажем кой управлява България”.

Сега се видя - 133 гласа подкрепиха този кабинет, като главният архитект е Делян Пеевски. Бойко Борисов често казва противоречащи се неща. Той днес не си гласува за правителството", заяви Димитров в "Денят ON AIR".

Според депутата България в момента има два основни проблема - огромен бюджетен дефицит и кабинет, който е завъртял мощно наляво.

"Взели са близо 17 млрд. лв. дълг. Създават се бухалки срещу неудобните. Тази власт не разбира, че колкото повече управлението на тази диктатура се вижда, упреците от обществото ще се увеличават. Неудобен е всеки, който има различно мнение. Крайната цел не е опозицията, а неудобните бизнеси", посочи Димитров пред Bulgaria ON AIR.

Според него бъде ли изпуснато положението, отиваме към тежък сценарий на инфлация и обедняване.

"Борисов и компания се върнаха към крайното левичарство - създадоха държавни магазини, допускат рекорден дефицит, взеха заеми, какви никой не е взимал. Най-силните ни аргументи са в областта на финансите, защото може ситуацията да стане като в Румъния - България е тръгнала по този път. Ако това разюздено харчене се премести в 2026 г., България ще плати висока цена", коментира гостът.

Вместо да потърсим развитие, заради левичарското поведение, вкарваме България в тежко положение, категоричен е Димитров.

"Левичарството е голям риск за България. Нищо общо с "Възраждане" няма нужда да правим, защото позицията им, която е близка с Русия, е риск за страната", поясни депутатът от ПП-ДБ.

Гледайте видео с целия разговор.