Миньори в Украйна бяха извадени на повърхността след прекъсване на тока

Русия продължава енергийния си тероризъм, каза министърът на енергетиката

06.11.2025 | 21:09 ч. 1
Reuters

Хиляди миньори бяха спасени невредими в Югоизточна Украйна, след като електроснабдяването на осем мини беше прекъснато поради руски атаки, съобщава ДПА. 

"Русия продължава енергийния си тероризъм", заяви министърката на енергетиката Свитлана Гринчук. "Най-новата атака застраши живота на хиляди миньори", подчерта тя. 

Общо 2595 миньори са били под земята по време на прекъсването на електроснабдяването и е трябвало да бъдат изведени незабавно на повърхността. Няма загинали или ранени, съобщиха властите. 

Гринчук отново обвини Русия, че иска да остави Украйна без електричество и отопление през зимата. 
Украйна се защитава от руската инвазия вече повече от три години и половина. На фона на систематичните руски удари срещу електроцентрали и съоръжения от енергийната инфраструктура, много от райони имат ток само за по няколко часа. / БТА

руска атака прекъсване на тока Украйна миньори извадени
