Йончев, БСП-ОЛ: Вотът на недоверие е абсурден, опозицията да се постарае повече

"Властта не се e разклатила до толкова, че да трябва да устисква. Приеха ни пълноправно в Шенген, ще бъдем част от еврозоната. Правителството работи на високи обороти", коментира депутатът от БСП-ОЛ Илиян Йончев от БСП-ОЛ.

В предаването “Денят ON AIR” депутатът заяви, че това е правителство на малцинството. “Поставени сме в ситуация определени решения в парламента да минават в гласовете на различни политически партии", добави той. Спорен Йончев парламентът е мястото, където политическите партии трябва да изразяват своите позиции и на база на политиките, които правят, да убеждават останалите си колеги в правотата на съответните решения.

Пред Bulgaria ON AIR Йончев каза още, че не се притеснява от думите на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който се определи за гарант на властта. Депутатът от БСП-ОЛ определи вотът на недоверие като абсурден и призова от опозицията да се постараят да направят вот за цялостната политика на правителството и да покажат, че правителството е стабилно.

На въпрос чувал ли е за чистка в ДАНС, Йончев отговори, че всеки един ръководител, когато дойде в служба, е нормално да размести директори и началници, но "чистка в ДАНС" за него е непонятно като твърдение, "защото не може да дойде човек от улицата".

"Има строга процедура, която трае с месеци. Не може хора от улиците да ги назначиш в ДАНС. Когато махнеш голям брой хора, няма с кого да ги заместиш", обясни депутатът от БСП-ОЛ.