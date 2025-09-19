IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Възможни са затруднения при купуването на винетки на 23 и 24 септември

Ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система

19.09.2025 | 10:45 ч. Обновена: 19.09.2025 | 11:21 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

На 23 септември (вторник) от 20:00 ч. до 1:00 ч. на 24 септември (сряда), както и на 24 септември от 20:00 ч. до 1:00 ч. на 25 септември (четвъртък) ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. 

В тази връзка Национално тол управление (НТУ) препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта, съобщиха от Агенция "Пъна инфраструктура".

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.

 

