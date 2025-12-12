Вероятно се чудите какви ще са актуалните визии за този празничен сезон, които всички ще носят? Независимо дали ще празнувате в домашни условия с вашите любими хора и гости или ще посетите коледно парти или събитие, е важно да подберете стайлинга си в унисон с актуалните тенденции, така че да можете да комбинирате тоалетите с увереност тази година.

Защо този сезон е различен?

Коледната мода през 2025 г. залага на текстури, премерени цветове и блясък: плюшено кадифе и кожа до нежни копринени сетове, комбинации в кестеново и тъмнозелено, както и модели, които лесно могат да се използват за различни поводи – от семейна вечеря до празнични коктейли. Тенденциите се движат между максималистични празнични елементи (пайети, пера) и устойчиви класики, които ще останат актуални и след сезона.

Какви са актуалните тенденции за Коледа 2025?

Богати текстури: кадифе, изкуствен косъм, пайети и вълнени палта

Празничният гардероб се води от материите, които „подканват“ да бъдат докоснати. Кадифени рокли, пухкави яки, пера по маншетите, блестящи пайети – всичко това носи мигновен празничен ефект с минимални усилия. Изберете един основен текстуриран елемент (рокля, палто) и поддържайте останалите елементи от визията по-семпли.

Източник: Модни тенденции за Коледа 2025, които си струва да опитате