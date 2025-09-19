В НС: Поведение извън всякаква критика, уличен език

Това, което виждаме в парламента, е поведение извън всякаква критика, агресия, езикът е уличен.

Ако трябва да се ползва естествената парламентарна логика на легалната власт - легалната власт на Борисов би трябвало да е много по-голяма от тази на Пеевски. Това заяви PR експертът доц. Георги Лозанов в предаването "Денят ON AIR".

Психологът д-р Любомир Канов коментира размяната на остри реплики между лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и Асен Василев от ПП-ДБ при блокирането на входа на парламента.

По думите му е "поведение извън всякаква критика", "водопад от обиди" и "уличен език".

"В парламента основният обект на агресия са ПП-ДБ, които са атакувани от всички страни. Имам чувството, че задача на всички е да изтрият ПП-ДБ от политическата карта на България и за жалост това започва да се реализира", смята доц. Лозанов.

"ПП-ДБ трябва да разчитат на своите избиратели, а избирателите два пъти вдигнаха червен картон - първият път беше за подкрепата на втория мандат на Радев. Вторият голям проблем беше връзката в сглобката, когато не се оказа само с ГЕРБ, а с ГЕРБ и Делян Пеевски", добави доц. Лозанов.

Той е на мнение, че оттук нататък няма разумна перспектива пред ПП-ДБ да се опитат да повторят едното или другото.

Алтернативно управление

"Радев със сигурност ще има политически амбиции и със сигурност ще има възможност за сглобка. За да има алтернатива управлението, трябва да се активира гражданският вот, който е твърде пасивен", смята доц. Лозанов.

Д-р Канов подчерта пред Bulgaria ON AIR, че основен проблем е спящата гражданска енергия.

"Болната тема е правосъдието и справедливостта. Съдебната система е болестта на нашето общество. Гнила е съдебната система на България", заяви психологът.

