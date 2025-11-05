Роналдо ласкае Тръмп: Той е един от хората, които могат да помогнат за промяната на света

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „е един от хората, които могат да помогнат за промяната на света“ по време на интервю с британския водещ Пиърс Морган.

Футболистът и журналистът обявиха интервюто във вторник в съответните си YouTube канали, публикувайки първата част и предварителен преглед на втората част, чиято дата на излизане все още не е потвърдена.

Морган го попита за посланието, което Роналдо остави, когато подписа фланелка за Тръмп, подарък от председателя на Европейския съвет, португалеца Антонио Коща, миналия юни: „За президента Доналд Тръмп. Играе за мир.“

Роналдо отговори в интервюто: „Той е един от хората, които могат да помогнат за промяната на света.“

Според краткото предварително съобщение, във втората част играчът на „Ал-Насър“ ще си спомни миналото си и ще говори за смъртта на съотборника си от националния отбор Диого Жота, който загина това лято при автомобилна катастрофа заедно с брат си на испанска магистрала. Той ще дискутира и предстоящото Световно първенство, което ще се проведе в Канада, САЩ и Мексико, и какво ще означава то за кариерата му, предаде агенция ЕФЕ.