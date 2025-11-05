IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

Роналдо ласкае Тръмп: Той е един от хората, които могат да помогнат за промяната на света

Футболистът подари фланелка на американския президент

05.11.2025 | 20:29 ч. Обновена: 05.11.2025 | 20:40 ч. 2
Роналдо ласкае Тръмп: Той е един от хората, които могат да помогнат за промяната на света

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „е един от хората, които могат да помогнат за промяната на света“ по време на интервю с британския водещ Пиърс Морган.

Футболистът и журналистът обявиха интервюто във вторник в съответните си YouTube канали, публикувайки първата част и предварителен преглед на втората част, чиято дата на излизане все още не е потвърдена.

Свързани статии

Морган го попита за посланието, което Роналдо остави, когато подписа фланелка за Тръмп, подарък от председателя на Европейския съвет, португалеца Антонио Коща, миналия юни: „За президента Доналд Тръмп. Играе за мир.“

Роналдо отговори в интервюто: „Той е един от хората, които могат да помогнат за промяната на света.“

Според краткото предварително съобщение, във втората част играчът на „Ал-Насър“ ще си спомни миналото си и ще говори за смъртта на съотборника си от националния отбор Диого Жота, който загина това лято при автомобилна катастрофа заедно с брат си на испанска магистрала. Той ще дискутира и предстоящото Световно първенство, което ще се проведе в Канада, САЩ и Мексико, и какво ще означава то за кариерата му, предаде агенция ЕФЕ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кристиано Роналдо Доналд Тръмп Пиърс Морган
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem