Накърнено е усещането за справедливост при правосъдието

Бившият вицепремиер проф. Пламен Панайотов заяви пред Bulgaria ON AIR, че мотивите за вота на недоверие към правителството не са били насочени към "онова, което е необходимо да се случи в областта на нашето правосъдие".

Забравиха за съдебната реформа

"Забрави се, че е необходима правосъдна реформа, в името на която бяха направени промени в Конституцията. Мотивите са свързани с неща, които в по-голямата си част не зависят от правителството, а най-вече от наличието на квалифицирано мнозинство в парламента", посочи проф. Панайотов пред "Денят ON AIR".

Той добави, че се изтъква това как ВСС продължава да бъде същият, макар и с отдавна изтекъл мандат.

"Основната заслуга за това е на парламентарно представените партии. Ако не са способни да намерят консенсус, поне да не лъжат хората, че се повдигат въпроси, които ги касаят", призова проф. Панайотов

"Повечето упреци са свързани с грешките при правоприлагането. Те зависят и от кадровата политика. Тя се провежда от ВСС сред магистратите, които осъществяват правоприлагане", уточни гостът.

Хората искат справедливост при правоприлагането

Според проф. Панайотов е накърнено усещането за липса на справедливост при правоприлагането у нас.

Затова хората се събират и искат публично да изкажат, че чакат да се осъществи правосъдие, което да носи справедливост, отбеляза той.

Съдия Георги Ушев със самоотвод по делото "Коцев"

"Не съм запознат има или няма доказателства, които са събрани в предвидения в закона ред. Вземането на мярка за неотклонение не е способ за събиране на доказателства, а на хората им се внушава, че е така. Не всяко наказателно производство предполага да се стигне до мярка за неотклонение. Когато се вземе мярка от най-тежките, те трябва да се вземат в изключителни случаи", обясни бившият вицепремиер.

Той е на мнение, че мярката "задържане под стража" трябва да се взема не в първоначален момент, когато един свидетел е направил донос срещу дадено лице.

Органите по разследването трябва да се събрали почти всички доказателства, които биха обосновали обвинение и тогава да се стига до задържане на лицето, изтъкна проф. Панайотов.

"Сега имаме множество подозрения защо държат в ареста кмета на Варна и зам.-кмета на София", отбеляза той.

Според проф. Панайотов хората са убедени, че се правят закони за определени хора.

В същото време, по думите му, продължава да се шири ужасяващ популизъм в наказателната област.

"След измененията в Наказателния кодекс, ако човек умишлено иска да прегази някого със своя автомобил, форсира автомобила и го залепя за асфалта. В особено тежки случаи минималното наказание е 13 години лишаване от свобода. Ако същото нещо се случи по непредпазливост, минимумът е 15 години лишаване от свобода. Професионализмът вече не е критерий за нищо", даде пример проф. Пламен Панайотов.