Новини

Румен Христов: След изборите има два варианта – проевропейско или проруско мнозинство

Депутатът от ГЕРБ призова колегите си от ПП-ДБ да кажат ясно на чия страна ще са

12.12.2025 | 15:25 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Оставката на правителството вече е факт. Задават се трудни месеци, но не ни е за първи път, убеден съм, че ще се справим. Предстоят предсрочни избори и за всички е ясно, че след тях има само два варианта: проевропейско или проруско мнозинство. 

Това заявява лидерът на СДС и депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС Румен Христов в профила си във "Фейсбук". 

Румен Христов призовава ПП-ДБ ясно да заявят още сега пред своите избиратели къде ще отидат, като подчертава, че те са категорични, че няма да управляват с ГЕРБ-СДС. 

"Тогава им остава втория вариант – да влязат в проруската коалиция с Радев и "Възраждане", добавя той. 

В заключение лидерът на СДС призовава: "Честно е да го заявите още сега, колеги от ПП-ДБ". 

Румен Христов избори проевропейско проруско мнозинство
