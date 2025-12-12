Феноменът Tash Sultana идва за първи път у нас

Австралийският музикален феномен Tash Sultana идва от далечния континент с концерт, който ще срещне българската публика с едно от най-необикновените артистични присъствия в съвременната музика. На 11 август 2026 сцената на "Vidas Art Arena" ще се превърне в лаборатория за жив звук и чиста емоция, когато мултиинструменталистката, композитор, продуцент и инженер на собствения си звук представи турнето "The Return to the Roots“.

Вдъхновена от имена като Erykah Badu и Sade, Tash съчетава глас с изумителен обхват с интересни текстури от китара, бас, клавири, ударни и дори духови инструменти. Започва музикалния си път с китара, подарена от дядо ѝ, когато е едва на три години. Оттогава сама усвоява над дузина инструменти, разработва собствена "loop" станция и изгражда стил, който я превръща в "one man show".

През 2025 Tash навлиза в най-личния си и силен период досега със “Return to the Roots” - шесттраков EP, който бележи дръзко завръщане към началото и корените. Проектът разкрива суровата истина зад артиста, освободен от очаквания, който се връща към чистата, необработена сила на ранните си години. Темите варират от психично здраве и издръжливост до себеоткриване и автентичност – всичко поднесено чрез жив звук, открита емоционалност и дълбоко лично присъствие.

Днес Tash Sultana e глобална музикална сила със 15 ARIA номинации, "Rolling Stone Global Artist Award" (2023), разпродадени арени по света и легендарно изпълнение в R"ed Rocks Amphitheatre", разпродадено само за пет минути в предварителната продажба.