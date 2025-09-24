IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьор на 19 г. блъсна велосипедист, който почина

Катастрофата стана в павелбанското село Александрово

24.09.2025 | 11:33 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Велосипедист на 76 години е починал след катастрофа в павелбанското село Александрово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. 

Инцидентът е станал около 15:30 часа във вторник. Установено е, че по ул. "Мир" в населеното място се е движил лек автомобил "БМВ", управляван от 19-годишен шофьор. 

Поради несъобразена скорост водачът е загубил контрол над автомобила, отклонил се е вляво по посоката си на движение, навлязъл в лявата пътна лента и блъснал велосипедиста – мъж на 76 години, движещ се по пътното платно. 

От полицията допълниха, че пострадалият е откаран в здравно заведение, където по-късно е починал. Водачът на лекия автомобил е задържан за срок до 24 часа. Изследван е за употреба на алкохол и наркотични вещества с технически средства, отчетени са отрицателни резултати.

В Районното управление в Казанлък е започнало досъдебно производство.

Тагове:

катастрофа велосипедист Александрово
