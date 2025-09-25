IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Млад мъж е бил убит до гробище в Монтанско

Извършителят се издирва

25.09.2025 | 11:02 ч. Обновена: 25.09.2025 | 11:03 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Млад мъж от монтанското село Дългоделци е бил убит. Той е открит от служители на чистотата до гробищен парк в сряда сутринта.

Издирва се извършителят на тежкото криминално деяние. На място тече оглед от криминалисти. 

Разпитани са родителите на жертвата, както и други хора от селото. 

Жертвата е със счупен череп.

"Касае се за убийство и все още издирваме извършителя. Изясняват се и мотивите на тежкото престъпление", каза за NOVA наблюдаващият прокурор Олег Димитров. По неофициална информация по паметниците на гробовете е открита кръв и разпилени дрехи.

убийство село Дългоделци Монтанско
