Румен Овчаров: Гледаме изключително повърхностно на ситуацията в Близкия изток

Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров постави под съмнение подготвяните от правителството мерки за компенсации заради високите цени на горивата.

"Първо, не знам какви пари има там в този фонд, защото и той стана една такава енигма. Кога го вкарват, за какво го изкарват - с тези пари компенсираме неизлизането на битовите потребители на свободния пазар. Сега при тези флуктуации, тези компенсации според мен са доста големи. Откъде сега ще намерят пари за компенсации за горивата, не знам", коментира Овчаров пред "Денят ON AIR".

Според него липсва яснота и кой точно ще получава компенсациите, при какви условия и по какъв механизъм. Той описа ситуацията като решение без конкретни правила, при което се обещава подкрепа, но без яснота за начина на прилагане.

"Имаше едно време руски вълшебни приказки, където пращаха някой си - иди не знам къде, намери не знам кого, донеси не знам си що. Тук сега ще компенсираме някого, но не знаем кого ще компенсираме, не знаем при какви условия ще го компенсираме, не знаем кога ще го компенсираме и не знаем начина, по който ще го компенсираме", каза бившият министър за Bulgaria ON AIR.

Овчаров обърна внимание и на практическата страна на идеята средствата да се превеждат по банков път.

Според него много от хората, които най-силно се нуждаят от подобна помощ, например възрастни хора, нямат банкови сметки и получават доходите си в брой, което поставя под въпрос ефективността на подобна схема.

Въпреки това той отбеляза, че е положително, че изобщо се мисли за подобна подкрепа. Овчаров даде пример от своя мандат през 2005 година, когато също е имало рязко покачване на цените на горивата.

"Има достатъчно много сценарии. Аз ще се върна 20 години назад. През 2005 година, когато станах министър втория път, имаше отново така тежка флуктуация на цените. И тогава в Русия Путин им беше забранил да повишават печалбите на петролните дружества. Аз реших, че тук можем да го направим това и в България. Направих едно изявление, че вкарваме цените на горивата в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тоест техните цени ще ги определяме така, както се определят на електроенергията, на топлоенергията и т.н. Е, намери се Вальо Златев, тогава беше ръководителят, дойде, разбрахме се. И тук дойдоха после, обещаха голяма инвестиция, реализираха 1 милиард и 200 милиона в инсталацията. Така че понякога трябва да се действа малко по-твърдичко", заяви гостът.

Овчаров критикува начина, по който се разглежда международната ситуация около енергийните доставки.

"Гледаме изключително повърхностно на ситуацията в Близкия изток. Разглеждаме, видите ли, намаляват 20% от доставките на петрол. Петрол и петролни продукти, да го кажем така. 20% от доставките на втечнен природен газ. 50% от доставките на урея. Всичко това минава оттам. Аз не виждам някой да разсъждава по въпроса за една глобална цялостна оценка", посочи събеседникът.

Бившият министър предупреди и за възможен международен арбитраж във връзка с решенията около рафинерията "Лукойл Нефтохим".

"Арбитражът ни е сигурен. Той е предварително загубен", каза още Овчаров.