Гуцанов иска закон за великденски и коледни надбавки

Хората и без това живеят тежко, каза бившият социален министър

10.03.2026 | 14:30 ч. Обновена: 10.03.2026 | 14:39 ч. 6
БГНЕС

Бившият социален министър Борислав Гуцанов коментира, че трябва да се направи така, че животът на хората да става все по-добър. “Няма причина да не бъде подкрепен удължителния бюджет. Колкото може повече добавки - толкова по-добре”, на мнение е Гуцанов.

Според него е важно великденските и коледните надбавки да бъдат част от закона, а не “когато наближат, хората да чакат милостинята – независимо кой управлява“. 

“Имахме разговори с г-жа Сачева и се учудвам защо мултифондовете минаха толкова бързо в пленарна зала, а този закон, който пряко касае хората, все още не намира място за неговото разглеждане в дневния ред“, коментира Гуцанов.

Той е категоричен, че социалната политика по никакъв начин не трябва да бъде ползвана за предизборна кампания. “Хората и без това живеят тежко“, каза още Гуцанов.

Според него хората трябва да получат “подкрепа в тези безкрайно тежки месеци“.

