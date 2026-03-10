Гуцанов иска закон за великденски и коледни надбавки

Бившият социален министър Борислав Гуцанов коментира, че трябва да се направи така, че животът на хората да става все по-добър. “Няма причина да не бъде подкрепен удължителния бюджет. Колкото може повече добавки - толкова по-добре”, на мнение е Гуцанов.

Според него е важно великденските и коледните надбавки да бъдат част от закона, а не “когато наближат, хората да чакат милостинята – независимо кой управлява“.

“Имахме разговори с г-жа Сачева и се учудвам защо мултифондовете минаха толкова бързо в пленарна зала, а този закон, който пряко касае хората, все още не намира място за неговото разглеждане в дневния ред“, коментира Гуцанов.

Той е категоричен, че социалната политика по никакъв начин не трябва да бъде ползвана за предизборна кампания. “Хората и без това живеят тежко“, каза още Гуцанов.

Според него хората трябва да получат “подкрепа в тези безкрайно тежки месеци“.