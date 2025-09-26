IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
450 826 лв бонуси са си раздали в АПИ за "добри резлутати"

Ръководният състав в цялата структура на АПИ е 179 броя служители

26.09.2025 | 14:44 ч. 3
БГНЕС

450 826 лв. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са изплатени на ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" за периода 01.04.2025 г. - 30.06.2025 г.

Това съобщава министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в писмен отговор на въпрос от парламентарния контрол на депутатката от "Величие" Стилиана Бобчева.

Към настоящия момент ръководният състав в цялата структура на АПИ е 179 броя служители, допълва министърът.

"Липсва яснота какви конкретни резултати обуславят необходимостта от такъв вид плащания, особено на фона на натрупани проблеми в системата на пътната инфраструктура", пише Бобчева до Иванов.

В отговора си той не прави никакъв коментар извън представянето на данните.

В средата на август Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в АПИ за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2025 г. Разпореждането дойде след разкритието на Института за пътна безопасност за раздадени над 2,2 млн. бонуси миналата година.

Новите данни показват, че изплащането на допълнителни пари в агенцията продължава със сходни темпове и тази година, след проверявания период.

