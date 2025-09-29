IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арестувани са служителите, искали подкуп от шофьорите на Роби Уилямс

Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп

29.09.2025 | 11:42 ч. 33
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани при операция на СДВР заради това, че са поискали подкуп от 4-ма водачи на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс за концерта му в София, който бе снощи.

Това се е случило в края в миналата седмица, съобщават от БНР. Четирите камиона са били спрени при влизане в столицата от екип на ИААА.

Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп.

Водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани.

Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.

