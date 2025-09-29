Българска гражданка е задържана в Русия

Българска гражданка е задържана от органите на МВР на Руската федерация, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) за БТА.

Според получената в Посолството на Република България в Москва предварителна информация, задържането е по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация (мошеничество – чрез измама или злоупотреба с доверие).

Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната, посочиха още от министерството.