IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 122

Спират топлата вода в цяла "Дружба" в София от 2 до 6 октомври

Общата продължителност на ремонта е 90 дни

29.09.2025 | 21:45 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ремонтът в столичния квартал „Дружба-2“ ще стартира с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал „Дружба-2“ и комплекс „Цариградски“ за периода от 2.10. до 6.10.2025 г., съобщиха от Топлофикация "София".

Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи. Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на „Дружба-2“ да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства.

Свързани статии

„Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров, цитиран от БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дружба вода
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem