Терзиев обвини държавата, че бави плащания за инфраструктурни проекти

Няма да допусна политически игри и лицемерие, каза още кметът на София

01.10.2025 | 10:42 ч. 12
Васил Терзиев, Facebook

Кметът на София Васил Терзиев обвини държавата, че бави плащания за инфраструктурни проекти.

“Когато говорим за живота на хората, няма място за политически игри. Отношението на държавата към най-голямата община в страната е показателно за отношението ѝ към една пета от населението на България – гражданите на София”, написа Терзиев в профила си във Фейсбук.

По думите му столичани понасят тежестта от тези забавени плащания. Терзиев добави, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава да бави средствата по програмата за общинско финансиране. 

“Това блокира разплащането по ключови инфраструктурни обекти – ремонта на бул. "Ал. Стамболийски", моста на Бакърена фабрика, който вече е отворен за движение и ул. "Опълченска", която е завършена. За всички тях през 2025 г. досега не е изплатен нито един лев”, обясни Терзиев.

“Като кмет не мога да допусна политически игри и лицемерие да спират развитието на града. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени изцяло. Защото всяка улица, всеки мост, всяка градина не са просто строителни обекти – те са част от борбата ни за по-качествен живот на всеки софиянец”, се казва още в съобщението на столичния кмет.

