Кметът на София Васил Терзиев обвини държавата, че бави плащания за инфраструктурни проекти.

“Когато говорим за живота на хората, няма място за политически игри. Отношението на държавата към най-голямата община в страната е показателно за отношението ѝ към една пета от населението на България – гражданите на София”, написа Терзиев в профила си във Фейсбук.

По думите му столичани понасят тежестта от тези забавени плащания. Терзиев добави, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава да бави средствата по програмата за общинско финансиране.

“Това блокира разплащането по ключови инфраструктурни обекти – ремонта на бул. "Ал. Стамболийски", моста на Бакърена фабрика, който вече е отворен за движение и ул. "Опълченска", която е завършена. За всички тях през 2025 г. досега не е изплатен нито един лев”, обясни Терзиев.

“Като кмет не мога да допусна политически игри и лицемерие да спират развитието на града. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени изцяло. Защото всяка улица, всеки мост, всяка градина не са просто строителни обекти – те са част от борбата ни за по-качествен живот на всеки софиянец”, се казва още в съобщението на столичния кмет.