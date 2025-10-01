IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В планините е облачно, хладно, очакват се валежи от дъжд и сняг

Температурата на 1200 м ще бъде около 12°, на 2000 м - около 5°

01.10.2025 | 11:22 ч.
БГНЕС

Условията за туризъм в планините ще се влошават през деня, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст БЧК.

Времето е облачно, хладно, като има прогнози за валежи от дъжд и сняг и намаление на температурите. 

Според прогнозата за времето в планините облачността ще бъде значителна. Следобед в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра сняг. През нощта срещу четвъртък валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен, по най-високите части на Рила и Пирин силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

