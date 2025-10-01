IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Желязков: Защитата не е самоцел, това е продиктувана реакция на руските провокации.

България ще участва с всички проекти, които вече е заявила по възможностите за финансиране по SAFE на ЕС

01.10.2025 | 19:33 ч. 23
Снимка: БГНЕС

 "Източният фланг на ЕС в голяма степен съвпада с източния фланг на НАТО. Защитата не е самоцел, това е продиктувана реакция, но и проактивно действие заради руските провокации. В дългосрочен план трябва да изградим тази степен на ранно предупреждение, за прихващане, контрол и унищожаване на вражески летателни апарати. Това са част от обсъжданията". Това каза пред журналисти премиерът Росен Желязков. 

"България ще участва с всички проекти, които вече е заявила по възможностите за финансиране по SAFE на ЕС. В моето изказване подкрепих виждането, че трябва да се гледа цялото панорама на защитата в 360 градуса, в противен случай защитата само на една от географските посоки ако има провокации може да заприличаме на линията "Мажино". Подкрепям вижданията, че трябва да изграждаме система за защита 360 градуса", каза още Желязков.

Росен Желязков НАТО Източен фланг защита Дания
