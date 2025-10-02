IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Голям пожар тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"

Огънят е тръгнал от изоставен склад близо до 73-о училище

02.10.2025 | 07:07 ч. Обновена: 02.10.2025 | 07:07 ч. 0
Снимка: Фейсбук група "Кв. "Гоце Делчев" София"

Голям пожар избухна тази нощ в изоставен склад в София в кв. „Гоце Делчев”, близо до 73-о средно училище „Владислав Граматик“.

Сигналът е подаден малко след полунощ, на място са били изпратени 6 пожарни екипа. Около 2.00 часа сградата, с площ около 2 хиляди кв. метра, се е срутила. Под нейните отломки и от огъня са засегнати над 20 паркирани автомобила в района.

По данни на пожарната, около 5.00 часа тази сутрин пожарът е бил напълно погасен. /БТА

пожар софия гоце делчев училище
