Един човек е загинал при пожара в столичния квартал "Гоце Делчев"

Засегнати от огъня са 35 автомобила

02.10.2025 | 08:30 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Тяло на мъж е било открито след пожара в столичния квартал "Гоце Делчев", съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

При инцидента са засегнати 35 леки автомобила, съобщи дежурният в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". 

На място са били изпратени шест противопожарни екипа. Един от тях остава на място и в момента. 

Сигналът за пожара в изоставена сграда на улица "Силиврия" е получен в 0:36 часа. Той е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е рухнала.

Пожарът е погасен. 

 

пожар загинал квартал Гоце Делчев
