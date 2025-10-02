IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
US посолството у нас спира да обновява страницата си във Фейсбук

Причината е спиране на финансирането от правителството в САЩ

02.10.2025 | 10:48 ч. 6
Снимка БГНЕС

Посолството на САЩ в България спира да обновява информацията в профила си във Фейсбук. Това съобщиха от Посолството. Причината е спиране на финансирането от страна на правителството в САЩ.

“Поради прекъсването на финансирането този акаунт във Facebook няма да се обновява редовно, докато не бъде възстановена пълната дейност, с изключение на спешна информация, свързана с безопасността и сигурността. Към момента планираните услуги за паспорти и визи в Съединените щати и в посолствата и консулствата на САЩ в чужбина ще продължат по време на прекъсването на финансирането, доколкото ситуацията позволява.

Няма да обновяваме този акаунт, докато не бъде възстановена пълната дейност, с изключение на спешна информация, свързана с безопасността и сигурността. За информация относно нашите услуги и оперативния ни статус посетете travel.state.gov.“, гласи съобщението.

В сряда правителството в САЩ спря голяма част от дейността си заради политически противоречия. /БГНЕС

посолство САЩ финансиране страница
